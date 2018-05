Die bemängelte Langeweile in der Bundesliga ist mit Blick auf den Saison-Endspurt nur die halbe Wahrheit.

Schließlich sind vor den letzten beiden Spieltagen (alle Partien Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) 13 der 18 Klubs noch voll in den Kampf um Europa oder gegen den Abstieg involviert.

Oben liefern sich Schalke 04 (57 Punkte), Borussia Dortmund (55), 1899 Hoffenheim (52) und Bayer Leverkusen (51) ein Ausscheidungsrennen um die drei freien Plätze in die Champions League hinter Meister Bayern München, der auf den 1. FC Köln trifft (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Hoffenheimer wollen Rang vier verteidigen

Erstmals reicht der vierte Platz zum direkten Einzug in die Gruppenphase. Vor allem die Hoffenheimer sind heiß darauf, diesen Rang zu halten.

Waren sie doch im Vorjahr als Vierter in den Playoff am nunmehr feststehenden Finalisten FC Liverpool gescheitert - was im Nachhinein nicht als Schande angesehen werden kann.

"Die Europa League wäre auch ein großer Erfolg. Aber natürlich streben wir nach dem Maximum", sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann, der mit seiner Mannschaft der Stunde (seit neun Begegnungen ungeschlagen) im baden-württembergischen Derby beim VfB Stuttgart antreten muss (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Trotz Bermudashorts und Birkenstock: Heynckes lobt Gerland

Schalke schnuppert an Champions League

Die besten Karten auf die Teilnahme an der Königsklasse halten Schalke und Dortmund. Schalke reicht ein Punkt aus den beiden ausstehenden Partien beim FC Augsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und gegen Eintracht Frankfurt, um zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 wieder dabei zu sein.

Der BVB könnte eine Saison mit zahlreichen Negativ-Schlagzeilen ebenfalls bereits am Samstag mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zu einem versöhnlichen Ende führen.

Anders sieht es für Leverkusen aus. Obwohl Bayer lange Zeit auf Kurs war, müssen die Rheinländer nun auf einen Ausrutscher der Hoffenheimer hoffen. Gewinnt die TSG beim VfB und gegen Dortmund, muss Leverkusen in der ungeliebten Europa League antreten. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Leipzig will Absturz stoppen

Auch der kriselnde Vizemeister RB Leipzig (47) hatte auf mehr gehofft.

Doch vier Partien ohne Sieg ließen den Traum vom erneuten Einzug in die Königsklasse platzen. Dazu sorgen die anhaltenden Spekulationen um Trainer Ralph Hasenhüttl und Sportchef Ralf Rangnick für Unruhe.

Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) will Hasenhüttl aber nichts von einer missratenen Spielzeit wissen: "Wenn wir als Bundesliga-Sechster und Viertelfinalist der Europa League über die Ziellinie gehen, dann unterschreibe ich das ohne Umschweife als Erfolg." (SERVICE: Der Tabllenrechner)

Heißer Kampf um Europa League

Ein Erfolg wäre die Teilnahme an der Europa League ganz sicher für Frankfurt (46), Aufsteiger Stuttgart (45), Borussia Mönchengladbach (44) und Hertha BSC (43). Den siebten Platz möchten alle Klubs aber am liebsten vermeiden, da er einen frühen Saisonstart in der Qualifikation nach sich ziehen würde.

Kovac-Abgang schockt Boateng

Die Eintracht, bei der nach dem angekündigten Abgang von Trainer Niko Kovac zu den Bayern der Haussegen gewaltig schief hängt, hat sogar zwei Chancen auf den Europacup - die erste im Heimspiel gegen den Hamburger SV (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Allerdings scheint der Sieg im Pokalfinale gegen die Münchner unwahrscheinlich. Sollten die Hessen aber tatsächlich das Endspiel gewinnen, wäre der Bundesliga-Siebte raus.

HSV begibt sich auf Wölfe-Jagd

Raus aus der Liga könnte es neben dem bereits abgestiegenen 1. FC Köln für Mainz, den SC Freiburg (beide 33), Wolfsburg (30) und den Hamburger SV (28) gehen.

Während der Trend für das einzig nie abgestiegene Gründungsmitglied aus Hamburg, die Mainzer und die Freiburger spricht (alle zuletzt mit Siegen), sieht es für Wolfsburg schlecht aus.

Dieser Grieche macht den HSV unabsteigbar

Der VfL, dessen Trainer Bruno Labbadia noch nie mit einer seiner Mannschaften abgestiegen ist, hat nur eines seiner zurückliegenden zwölf Spiele gewonnen.

