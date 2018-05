Anzeige

Bundesliga meldet Anstieg der Zuschauerzahlen, Rekord knapp verpasst Zuschauer-Anstieg in Bundesliga / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Borussia Dortmund war wieder einmal der Krösus bei den Zuschauerzahlen © Getty Images

Knapp eine Million Zuschauer mehr als in der vergangenen Spielzeit pilgern in dieser Saison in die Bundesliga-Stadien. Der Rekord wird nur knapp verpasst.