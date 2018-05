Niko Kovac soll bis zum Saisonende Trainer von Eintracht Frankfurt bleiben. Das versicherte Sportdirektor Bruno Hübner am Dienstag im Gespräch mit Frankfurter Medien.

"Für uns stellt sich das Thema einer Ablösung überhaupt nicht", sagte Hübner. Kovac wechselt zur kommenden Saison zum Rekordmeister Bayern München, seit der Bekanntgabe des Abschieds hat Frankfurt alle drei Ligaspiele verloren.

Selbst wenn die Eintracht auch am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den Hamburger SV verlieren sollte, "wird Niko bis zum Saisonende bleiben", sagte Hübner: "Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen und seinem Weggang. Die Mannschaft hält zu ihm und gönnt ihm, dass er nach München geht."

Am 19. Mai trifft Frankfurt im DFB-Pokal-Finale in Berlin auf den neuen Arbeitgeber von Kovac. Das vergangene Ligaspiel in München hatte die Eintracht 1:4 verloren.