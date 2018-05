Die abgelaufene Saison beim FC Bayern war nicht nur für Cheftrainer Jupp Heynckes die letzte - auch sein langjähriger Assistent Peter Hermann kehrt dem Profigeschäft den Rücken zu.

Wie Heynckes verabschiedet sich auch der 66-Jährige in den Ruhestand. "Ich gehe nach Hause und in Rente", erklärte der einstige Profifußballer im kicker. Die Gedanken an einen Abschied verfolgen Hermann schon seit geraumer Zeit: "Seit drei Jahren bin ich dabei aufzuhören". Nun habe er sich zu dem Schritt entschlossen, weil alles "zu kurz kommt zu Hause."

Der frühere Spieler des Hamburger SV, Alemannia Aachen und Bayer Leverkusen blickt auf eine lange Karriere zurück. 44 Jahre lang, wie er selbst betonte, habe er sein Arbeit "stets durchgezogen."

Eine kleine Hintertür für ein mögliches Comeback ließ der Trainer-Routinier sich aber offen: "Man sollte nie 'nie' sagen." In den letzten Monaten hätten ihn unter anderem Anfragen zu einer Tätigkeit als Spieler-Scout erreicht.