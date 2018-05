Mittelfeldspieler Arturo Vidal droht nach einem Streit in einer Münchner Discothek juristischer Ärger: Die Staatsanwaltschaft München I hat Anklage gegen den 31 Jahre alten Chilenen vom deutschen Meister Bayern München erhoben, der Vorwurf lautet gefährliche Körperverletzung.

Die bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Florian Weinzierl, bei SPORT1: "Wir legen ihm zu Last mit einer anderen Person auf mindestens zwei Personen eingeschlagen zu haben. Die gemeinschaftliche Begehungsweise hebt es von der einfachen zur gefährlichen Körperverletzung."

Der Chilene in der Nacht zum 17. September in der VIP-Lounge in der Münchner Discothek Crown's Club in ein Handgemenge verwickelt gewesen sein. Dort feierte Vidal mit seinem Bruder Sandrino und Freunden, als es gegen drei Uhr zu einer Schlägerei kam.

Prozessbeginn noch offen

Ein Geschädigter erstattete bereits am 28. September bei der Polizei in Ottobrunn Anzeige gegen Unbekannt.

Im Laufe des Tumults soll ein Gast eine Wodka-Flasche an den Kopf bekommen haben. "Der Angriff mit der Flasche kam nicht aus Vidals Gruppe. Er hat sich danach nur gewehrt", sagte damals Oliver Reif, Geschäftsführer des Crown's Club, der Bild.

Ein Prozess für den Termin steht noch nicht fest. Vidals Verteidiger dürfen sich nun zunächst zu der Anklageschrift äußern. Im Anschluss kann das Gericht über ein Hauptverfahren entscheiden und einen Termin festsetzen.