Trainer Bruno Labbadia ist vor dem Relegations-Hinspiel mit dem VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel am Donnerstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gewarnt.

"Wir haben jetzt zwei weitere Endspiele", sagte Labbadia: "Holstein Kiel hat Qualität, und der Ligen-Unterschied kann darüber nicht hinwegtäuschen."

Doch klar ist auch: Sollte es tatsächlich zum Abstieg des VfL kommen, wäre es eine Blamage höchster Kategorie.

Allein der Personaletat der Wölfe ist mit etwa 60 Millionen Euro rund zehnmal so hoch wie beim Gegner von Trainer Markus Anfang. Zudem setzte sich in den insgesamt 19 Bundesliga-Relegationsduellen seit 1982 14 Mal der Erstliga-Klub durch.

Zumindest haben die Wolfsburger diesmal die volle Unterstützung der Fans, die Volkswagen Arena ist mit 30.000 Zuschauern ausverkauft.

Am 34. Spieltag gegen den 1. FC Köln waren nur 26.112 Fans gekommen.

Wolfsburger kennen Kieler nicht

Dennoch muss Labbadia seinen Profis erst einbimsen, dass von Holstein ernsthafte Gefahr ausgeht.

Angreifer Divock Origi hatte nach eigenem Bekunden bis zum Wochenende noch nie etwas vom kommenden Gegner Holstein Kiel gehört, Josuha Guilavogui hatte Zweitliga-Torschützenkönig Marvin Ducksch (18 Treffer) noch überhaupt nicht auf dem Radar.

"Das zeigt, was für verschiedene Welten aufeinandertreffen", sagte Holstein-Kapitän Rafael Czichos: "Hier Spieler, die bei Weltmeisterschaften spielen oder von Liverpool kommen. Und dann wir, die den Fußball von einer etwas anderen Seite kennen."

Holstein Kiel mit stärkster Zweitliga-Offensive

"Wir wollen Ergebnisse erzielen, damit wir etwas Historisches schaffen. Das primäre Ziel ist es, dass wir uns gut verkaufen", sagte Anfang, der einen verschworenen Haufen anführt.

Holstein ist keinesfalls per Zufall auf Rang drei des Bundesliga-Unterhauses gelandet.

Die "Störche" haben nur sechs Niederlagen kassiert - die wenigsten in der Liga. Dazu stellten sie mit 71 Toren den besten Sturm und wollen auch gegen Wolfsburg offensiv agieren.

Abseits des Rasens gehen die Verantwortlichen entspannt mit dem Hype um den langjährigen Drittliga-Klub um. Holstein hat jede Menge Baustellen - Anfang wechselt nach Köln, Leistungsträger könnten dem Ruf des großen Geldes folgen, und der Klub hat keine Spielgenehmigung für sein Stadion für die Bundesliga.

Doch all das scheint in den Köpfen der Spieler momentan überhaupt keine Rolle zu spielen. Ducksch, Dominick Drexler und Co. sind heiß auf Wolfsburg. Sie wollen für richtig Alarm sorgen.

Die Termine der Bundesliga-Relegation:

Do., 17.5., 20.30 Uhr: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

Mo., 21.5., 20.30 Uhr: Holstein Kiel - VfL Wolfsburg

So können Sie die Bundesliga-Relegation live verfolgen:

TV: Eurosport 2 HD Xtra

LIVESTREAM: Eurosport Player

LIVETICKER: SPORT1.de