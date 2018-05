Trainer Tayfun Korkut vom VfB Stuttgart sieht bei seiner persönlichen Zukunftsplanung keine Eile.

"Ich brauche das nicht", sagte der 44-Jährige über Berichte, wonach er bei den Schwaben in der Sommerpause langfristig verlängern werde, "ich habe noch einen Vertrag bis 2019 - was würde das an meiner Arbeit ändern?"

Korkut hatte den abstiegsgefährdeten VfB Ende Januar von Hannes Wolf übernommen und auf Platz sieben geführt. (SERVICE: Die Bundesliga-Tabelle)

Reschke lobt VfB-Coach Korkut

"Wir sind in einem sehr sauberen, sachlichen und vernünftigen Dialog", sagte Sportvorstand Michael Reschke zuletzt über eine mögliche Ausdehnung der Zusammenarbeit. Korkut habe "als Trainer eine Top-Leistung gebracht, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das ist Wahnsinn."

Der Trainer gab das Lob nach dem 10:3 zum Saisonabschluss gegen eine Fan-Auswahl an die Mannschaft weiter.

Diese habe "Fantastisches geleistet", sagte er: "Rein von den Ergebnissen her war es für mich persönlich die beste Zeit als Bundesligacoach."