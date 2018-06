Bundesligist Bayer Leverkusen hat den ehemaligen Profi Patrick Helmes ins Übungsleiter-Team seiner Junioren berufen.

Der 13-malige Nationalspieler werde zunächst an der Sportschule in Hennef die Qualifikation zum Fußballlehrer erwerben und parallel dazu die Trainings- und Ausbildungsinhalte des Klubs kennenlernen. Das teilte der Verein am Montag mit.

"Als Inhaber der A-Lizenz verfügt er schon über entsprechende Erfahrung, die Ausbildung zum Fußballlehrer ist für ihn nun der letzte Schritt. Aber natürlich kommt ihm bei der Tätigkeit für uns auch seine Vita als ehemaliger deutscher Profi zugute", sagte Leverkusen-Manager Jonas Boldt über den ehemaligen Stürmer, der von 2008 bis 2011 72 Pflichtspiele für die Werkself absolviert und 38 Treffer erzielt hatte.