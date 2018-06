Bayern München absolviert vom 2. bis 9. August ein achttägiges Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Das gab der Rekordmeister am Freitag bekannt.

Dort wollen die Bayern wenige Tage vor dem Saisonstart am 12. August mit dem Supercup-Spiel bei DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt den "Grundstein für eine erfolgreiche Saison in drei Wettbewerben" legen, wie sie mitteilten. Das Trainingslager schließt an die "Summer Tour" in den USA (23. bis 30. Juli) an.

Der neue Bayern-Coach Niko Kovac kennt die Bedingungen in Rottach-Egern noch aus seiner Zeit als Münchner Profi. Zuletzt weilte der Rekordmeister dort unter Coach Felix Magath im Sommer 2006. Zum Programm gehört ein Testspiel gegen den englischen Topklub Manchester United am 5. August (20.15 Uhr) in der Allianz Arena.

Das Sommer-Programm des FC Bayern:

2. Juli: Trainingsauftakt

21. Juli, 15.30 Uhr: Testspiel gegen Paris St. Germain in Klagenfurt

23. bis 30. Juli: USA-Reise

26. Juli, 1 Uhr MESZ: Testspiel gegen Juventus Turin in Philadelphia

29. Juli, 1 Uhr MESZ: Testspiel gegen Manchester City in Miami

5. August, 20.15 Uhr: Testspiel gegen Manchester United

12. August, 20.30 Uhr: Supercup bei Eintracht Frankfurt

18. August, 15.30 Uhr: 1. Runde DFB-Pokal beim SV Drochtersen/Assel

24. August, 20.30 Uhr: Bundesliga-Auftakt gegen 1899 Hoffenheim

28. August, 20.30 Uhr: Abschiedsspiel für Bastian Schweinsteiger gegen Chicago Fire