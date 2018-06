James Rodriguez kann sich einen Wechsel nach Italien vorstellen.

Der Offensivspieler des FC Bayern antwortete auf die Frage, ob er gerne in Italien spielen würde: "Ja, warum nicht?" Es habe bisher zwar keinen Kontakt nach Italien gegeben. "Aber mal sehen, was in der Zukunft passiert", so James nach dem 0:0 der Kolumbianer gegen Ägypten.

In Italien könnte es zur Wiedervereinigung mit Carlo Ancelotti kommen. James war Ancelottis Wunschspieler, als dieser noch den FC Bayern trainierte. Zur neuen Saison steht Ancelotti beim SSC Neapel an der Seitenlinie.

Zuletzt war bereits Arturo Vidal mit Neapel in Verbindung gebracht worden.

"Carlo ist ein Trainer mit sehr viel Qualität. Ich denke, dass er es in Neapel sehr gut machen wird", erklärte James: "Er ist ein Trainer mit sehr viel Erfahrung. Er ist eine sehr gute Wahl für Neapel."

Der Kolumbianer äußerte sich auch zu einem weiteren Ex-Coach: Zinedine Zidane. Der Franzose war am Donnerstag überraschend bei Real Madrid zurückgetreten.

"Es war ein bisschen komisch, oder? Weil er schon so viel gewonnen hat. Aber das ist seine Entscheidung und ich denke, er hat dort sehr viel gut gemacht", meinte James.