Anzeige

Schalke 04: Huub Stevens wird in den Aufsichtsrat gewählt Stevens im Schalker Aufsichtsrat / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Huub Stevens präsentiert 20 Jahre nach dem großen Triumph den UEFA-Cup noch einmal © Getty Images

Mit überwältigender Mehrheit wird Huub Stevens in den Aufsichtsrat von Schalke 04 gewählt. Der Jahrhunderttrainer erklärt, wie er S04 in der Position helfen will.