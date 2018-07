Eine Woche nach seiner offiziellen Vorstellung bei Borussia Dortmund steht für den neuen Trainer Lucien Favre der erste Härtetest auf dem Programm.

Das Testspiel bei Austria Wien (19 Uhr im LIVETICKER) ist das erste von insgesamt sieben Partien in der Saisonvorbereitung des BVB.

Bei seinem Debüt an der Seitenlinie der Schwarz-Gelben muss Favre neben dem angeschlagenen Julian Weigl (Adduktorenprobleme) auch auf die WM-Teilnehmer Marco Reus, Roman Bürki, Thomas Delaney, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Shinji Kagawa und Lukasz Piszczek verzichten.

Der BVB hatte am Samstag und Sonntag mit obligatorischen Leistungstest als letzter Bundesligist die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Am Montag folgte auf dem Trainingsgelände in Brackel dann die erste Übungseinheit unter dem neuen Chefcoach Favre.

Ende Juli bricht der BVB in die USA zu einer Serie von Testspielen auf, vom 1. bis 8. August steht ein Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz auf dem Programm.

So können Sie das Spiel Austria Wien - BVB verfolgen:

Livestream: DAZN und Youtube

Liveticker: SPORT1.de