Die Vorbereitung der Bundesliga-Teams befindet sich in vollem Gange. Zwar ohne WM-Fahrer, dafür aber mit zahlreichen Neuzugängen und neuen Cheftrainern geht es in die heiße Phase der Testspiele.

Sechs Bundesligisten stehen am Mittwoch auf dem Prüfstand - teils gegen namhafte internationale Gegner, teils gegen unterklassige Regionalteams. SPORT1 ist im live im Ticker dabei, um 18 Uhr geht's los.

Die Bundesliga-Testspiele am Mittwoch im Überblick:

SV Roßbach/Verscheid - Bayer Leverkusen (0:3)

Hannover 96 - Wacker Nordhausen (1:0)

FV Illertissen - VfB Stuttgart (18.30)

FC Augsburg - FC Middlesbrough in Bad Wörishofen (18.30)

Regionalauswahl Crailsheim - 1. FC Nürnberg (19.00)

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Düsseldorf (19.00)

2. Bundesliga - Testspiel-Ergebnisse:

FC Ingolstadt - SpVgg Unterhaching 1:1 (0:0)

Testspiel-Ticker:

+++ FV Illertissen - VfB Stuttgart 2:1 (29.)

Stuttgarts Neuzugang Nico Gonzalez verkürzt ins 1:2.

+++ SV Roßbach/Verscheid - Bayer Leverkusen 0:4 (48.) +++

Kevin Volland trifft zum 4:0 für die Werkself.

+++ 19.10 Uhr: Viele Wechsel bei Leverkusen +++

+++ FV Illertissen - VfB Stuttgart 2:0 (27.) +++

Zweiter Treffer für Illertissen: Armin Rausch macht das 2:0.

+++ FV Illertissen - VfB Stuttgart 1:0 (15.) +++

Felix Schröter bringt Gastgeber Illertissen nach einer Viertelstunde in Führung.

+++ SV Roßbach/Verscheid - Bayer Leverkusen 0:3 (41.) +++

Lucas Alario trifft zwei Minuten später zum 3:0.

+++ SV Roßbach/Verscheid - Bayer Leverkusen 0:2 (39.)+++

Torschütze Kai Havertz trifft in der 39. Minute zum 2:0 für Leverkusen.

+++ 18.43 Uhr: Nürnbergs Startelf gegen Crailshaim +++

+++ SV Roßbach/Verscheid - Bayer Leverkusen 0:1 (28.)+++

Julian Baumgartlinger trifft in der 28. Minute zum 1:0.

+++ 18.30 Uhr: Fortuna präsentiert Startelf +++

+++ Hannover 96 - Wacker Nordhausen 1:0 (11.) +++

Waldemar Anton bringt Hannover nach einem Eckstoß in der 11. Minute 1:0 in Führung. Der 21-Jährige trifft per Kopf.

+++ 18.12: Augsburg mit Neuzugang Hahn +++

+++ 18.01 Uhr: Stuttgart ohne Kaminski, Beck und Baumgartl +++

Der VfB spielt ohne Marcin Kaminski und Andreas Beck in Illertissen spielen. Beide trainieren individuell in Stuttgart. Timo Baumgartl fehlt wegen Magen-Darm-Problemen. Dafür ist Neuzugang Nico Gonzalez von Anfang an mit von der Partie.

+++ 17.51 Uhr: Neuzugang Wood stürmt für 96 +++

Und auch Hannover 96 gibt Einblicke:

+++ 17.48 Uhr: Herrlich lässt Bailey ran +++

Bayer Leverkusen zeigt kurz vor Anpfiff schon einmal die Aufstellungen.

+++ 17.29 Uhr: Nürnberg verzichtet auf Ishak und Erras +++

Im Testspiel gegen Crailsheim muss der 1. FC Nürnberg auf zwei Spieler verzichten: Stürmer Mikael Ishak fehlte leicht angeschlagen bereits im Training, während Patrick Erras nach seinem auskurierten Innenbandriss an Oberschenkelproblemen leidet. Beide werden nicht auflaufen. Trainer Michael Köllner plant mit einer 4-1-4-1-Aufstellung.

+++ 16.30 Uhr: Schieber fällt aus +++

Wenn der FC Augsburg um 18.30 Uhr in Bad Wörishofen gegen Englands Zweitliga-Vertreter FC Middlesbrough antritt, wird Neuzugang Julian Schieber nicht von der Partie sein. Der verletzungsanfällige Stürmer muss am Knie operiert werden. Diesen Sommer hatten die Augsburger den 29-Jährigen ablösefrei von Hertha BSC Berlin verpflichtet.

+++ 16.27 Uhr: Leverkusen ohne Kohr +++

Heiko Herrlich muss im Testspiel beim rheinland-pfälzischen A-Ligisten SV Roßbach/Verscheid auf Dominik Kohr verzichten. Der Sechser zog sich im Training am Vormittag eine leichte Verletzung zu. Der 24-Jährige bestritt vergangene Saison 28 Spiele für Leverkusen.