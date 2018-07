Bundesligist VfB Stuttgart ist mit seinen sechs Neuzugängen in die Saisonvorbereitung gestartet.

Mehrere Hundert Fans verfolgten am Samstag die erste Einheit, an der neben Rückkehrer Daniel Didavi (VfL Wolfsburg) und dem bisherigen Dortmunder Gonzalo Castro auch die neuen Verteidiger Marc Oliver Kempf (SC Freiburg), Borna Sosa (Dinamo Zagreb) und Pablo Maffeo (Manchester City) sowie Offensivtalent David Korpacz (Borussia Dortmund U19) teilnahmen.

Am 27. Juli geht es für die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut, die in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger den starken siebten Platz erreicht hatte, nach Grassau am Chiemsee in ein achttägiges Trainingslager.