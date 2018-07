16 Tage nachdem Niko Kovac zum ersten Mal das Training beim Rekordmeister geleitet hat, lassen sich immer mehr Erkenntnisse darüber ableiten, was der Kroate beim FC Bayern vorhat und mit welchen Methoden er es erreichen möchte.

SPORT1 erklärt das Kovac-Training.

Kleidung

Kovac mag es klassisch. Wie sein Bruder Robert leitet er die Einheiten im schwarzen Fußball-Schuh "Copa Mundial" von Adidas.

Beide tragen bei heißen Temperaturen zudem eine weiße Kappe. Zum Repertoire von Cheftrainer Niko gehören zudem eine Trillerpfeife und ausgedruckte Trainings-Notizen. Macht insgesamt einen seriösen Eindruck.

Trainingsdauer

Wie schon in Frankfurt lässt Kovac pro Einheit bis zu zwei Stunden am Stück trainieren. Aus gutem Grund.

"Wir machen nichts anderes als wir im Spiel auch brauchen. Denn haben wir ein Bundesligaspiel, haben wir zwanzig Minuten Aufwärmen, 90 Minuten Spiel plus Pause. So kommen wir auf 125 Minuten. Wenn man zusammenaddiert wie wir trainieren, ist das ähnlich. Von daher ist das schon wichtig", erklärt Kovac.

Der Neu-Trainer macht aber klar: "Wir haben unsere Kontrollmechanismen und passen auf, dass wir nicht overloaden."

Seine Stars danken es Kovac mit derzeit sehr guten Trainingsleistungen. Auf Trainingsplätzen, die übrigens dauerhaft gewässert werden. Darauf legt Kovac besonders Wert.

Trainingsinhalte

Fast schon Routine sind zwei, drei Runden Warmlaufen um den Platz herum. Anschließend dehnen sich die Spieler – teilweise in Eigenregie. Dann stehen oftmals Sprint- und Koordinationsübungen an. So auch zu sehen bei der Einheit am Donnerstag.

Anschließend ließ Kovac das Verschieben und das Anlaufverhalten trainieren. Mal ließ Kovac im 3-4-3-System anlaufen, mal im 4-3-3. Auffällig dabei: Die Flügelspieler Franck Ribéry und Arjen Robben liefen den Torwart an. Sandro Wagner setzte per Hinterlaufen den Innenverteidiger unter Druck, erzwang so die Pässe auf den Flügel.

Niko Kovac ist sich nicht zu schade, auch selbst mit anzupacken © Getty Images

Beim ersten Testspiel am Samstag gegen Paris St. Germain (ab 15.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) will der 46-Jährige nicht experimentieren: "Für den Moment werden wir es beim 4-3-3 belassen. Das System, dass die Bayern eh immer spielen. Wir wollen aber zusehen, dass wir im 4-3-3 gewisse Änderungen haben können. Im 3-5-2 oder 3-4-3 - abhängig vom Gegner und vom Resultat."

Immer wieder trainierte Kovac am Donnerstag auch das Pressing-Verhalten. "Der Flugball ist ein Pressingzeichen", rief Kovac wiederholt. Soll heißen: Spielt der Gegner einen langen Ball, muss das Team sofort in Richtung des aufnehmenden Spielers anlaufen und diesen unter Druck setzen. Bei einer der gelungenen Aktionen rief Kovac: "Seht ihr Männer: Machen wir Druck, passieren Fehler. Ohne Druck hat der Spieler drei, vier Aktionen."

Sprache

Kovac gibt klare, lautstarke Kommandos und unterbricht das Training sehr oft. Seine Co-Trainer Robert Kovac und Peter Hermann hingegen sind die stillen Beobachter. Kovac spricht alle Spieler bewusst mit "Männer" an, gibt Anweisungen auf deutsch und englisch.

Ex-Bayern-Star Zickler: So ticken die Kovac-Brüder

Oftmals gibt Kovac das Kommando "Sandwich". Auf SPORT1-Nachfrage erklärt der Kroate: "Damit meine ich das Doppeln. Wenn mich ein Ball passiert, gerade in der Defensive, muss ich zusehen, dass ich der nächsten, hinteren Linie auch helfe. Es bringt nichts, dann nur zuzuschauen. Die Angreifer müssen den Mittelfeldspielern helfen. Die Mittelfeldspielern den Abwehrspielern, um in Ballnähe Überzahl zu schaffen. Denn Überzahl bedeutet, dass ich dort agiler gegen den Ball arbeiten kann als im Eins gegen Eins."

Standards

Auffällig ist auch, dass Kovac großen Wert auf das Einstudieren von Standardsituationen legt. Am Donnerstag ließ der frühere Nationalspieler vorrangig Eckbälle einüben. "Ich habe es in Frankfurt auch schon viel trainieren lassen, weil Standardsituationen das Spiel in eine Richtung lenken können. Für mich war der Stellenwert von Standards schon immer hoch. Bei der WM hat man gesehen, dass sie an Bedeutung zunehmen werden."

Kader

Am Donnerstag ließ Kovac mit einem 22-Mann-Kader trainieren. Eine Kadergröße, die er zwar gut findet, jedoch auch feststellt: "22 Feldspieler sind schon das Maximum. Vor allem wenn man solche Hochkaräter hat. Sind alle fit, muss man sechs Spieler zu Hause lassen."

Mit 22 Spielern plus Torhüter will Kovac ins Trainingslager am Tegernsee (2.-9. August) reisen.

Co-Trainer

Früher als erwartet war am Donnerstag bereits Co-Trainer Peter Hermann vor Ort. Eigentlich sollte der langjährige Assistent, der nun auch die Kovac-Brüder an der Seitenlinie unterstützt, erst am 25. Juli einsteigen, um die aus dem Urlaub zurückkehrenden Nationalspieler in München zu trainieren.

Kommt Pavard? Bleibt James? Das sagt Kovac

"Er ist ein toller Mensch und Fachmann. Mit seiner ganzen Erfahrung, die er in der Bundesliga und bei Bayern gesammelt hat, wird er mir und Robert helfen."

Der Mitmach-Trainer

Nach dem Verschieben ließ er seine Mannschaft das beliebte Kreisspiel spielen, auch Rondo genannt. Kovac mischte sogar selbst mit und haute sich in der Gruppe um Ribéry, Javi Martinez, Rafinha, Renato Sanches, David Alaba, Sven Ulreich und Paul Will (U23) voll rein.

"Erstens bin ich durch und durch Fußballer. Und die Jungs sind umso motivierter, wenn der Trainer in der Mitte ist. Dann versuchen sie alles, damit ich nicht rauskomme", erklärt Kovac auf SPORT1-Nachfrage mit einem Lächeln.

Auffällig: Er suchte den Kontakt zu den Spielern, blieb dabei aber authentisch. Rafinha griff er in den Nacken, mit Sanches klatschte er ab, Ribéry grätschte er ab.

"Einerseits bin ich zwar Trainer, aber ich denke und versuche noch immer zu handeln wie ein Spieler. Mir ist die Nähe zur Mannschaft sehr wichtig."