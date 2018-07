Mit Benedikt Höwedes wird der FC Schalke 04 am Sonntag ins Trainingslager reisen. Unmittelbar nach dem Testspiel gegen Erzgebirge Aue bricht der S04-Tross ins österreichische Mittersill auf.

Ex-Kapitän Höwedes besitzt nach seiner einjährigen Leihe zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin zwar noch einen gültigen Vertrag bei den Königsblauen, hat aber unter Trainer Domenico Tedesco keine Zukunft mehr im Klub.

Gemeinsam mit seinem Berater Volker Struth sieht sich Höwedes derzeit intensiv nach einem neuem Klub um, die Tendenz geht ins Ausland. In wenigen Tagen soll eine Entscheidung falllen.

So lange der Weltmeister von 2014 aber noch keinen neuen Arbeitgeber hat, nimmt Höwedes bis auf unbestimmte Zeit am Mannschaftstraining teil – so auch in Mittersill.