Gemeinsamkeiten zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig, so mag man annehmen, muss man lange suchen. Tatsächlich liegen vor dem direkten Duell am 1. Bundesliga-Spieltag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) aber gleich mehrere Parallelen zwischen dem Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet und dem von einem Brausekonzern aufgebauten Emporkömmling aus Sachsen auf der Hand.

Zorc lobt Mannschaft von RB

"Sie haben eine sehr junge, hochtalentierte Mannschaft. Teilweise haben sie das gleiche Anforderungsprofil wie wir bei neuen Spielern", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Freitag voller Anerkennung und durchaus zutreffend über den Konkurrenten: "Sie werden sich langfristig im oberen Tabellendrittel wiederfinden." Aussagen, die Zorc genauso gut über seinen Verein hätte treffen können.

Wer es mit beiden Klubs böse meint, der könnte noch eine weitere Gemeinsamkeit anführen: Bei beiden haperte es in der Vorbereitung und in den ersten Pflichtspielen der noch jungen Spielzeit gewaltig bei der Chancenverwertung.

Schlechte Chancenverwertung bei beiden Teams

"Normalerweise reicht die Anzahl von Chancen, die wir hatten, für zwei oder drei Spiele. Aber es war immer noch ein Fuß oder eine Hand dazwischen", haderte RB-Trainer Ralf Rangnick nach dem 0:0 am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation bei Sorja Lugansk in der Ukraine.

Der BVB seinerseits benötigte in der ersten Runde des DFB-Pokals schon 120 Minuten, um beim Zweitligisten Greuther Fürth aus einem Dutzend bester Gelegenheiten zumindest zwei Tore zu machen und sich in die zweite Runde zu zittern.

Leipzig hofft auf Werner

Immerhin haben die Sachsen den Hoffnungsträger für mehr Effizienz bereits in ihren Reihen: Wenn Nationalstürmer Timo Werner von seinen Magen-Darm-Problemen vollauf genesen ist, so die Hoffnung, dann wird es auch wieder klingeln. "Dafür, dass es sein erstes Pflichtspiel war, hat er es gut gemacht. Er war an vielen gefährlichen Situationen in der Box beteiligt", urteilte Rangnick am Freitag.

Dortmund wird dagegen wohl noch auf dem Transfermarkt nachlegen müssen, um seine Probleme zu beheben. Zur Personalie Paco Alcacer (FC Barcelona), dessen Ausleihe nach Dortmund in spanischen Medien schon als perfekt vermeldet wurde, hüllte sich der BVB in Schweigen. Ein Dementi gab es allerdings auch nicht.

Voraussichtliche Aufstellung Dortmund - Leipzig:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer - Delaney, Dahoud (Witsel) - Pulisic, Reus, Sancho - Philipp

Leipzig: Gulacsi - Laimer, Mukiele, Upamecano, Saracchi - Demme, Ilsanker - Bruma, Forsberg - Werner, Poulsen (Augustin)

Die Bundesliga-Partien am Sonntag:

Mainz 05 - VfB Stuttgart (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - RB Leipzig (18 Uhr)

So können Sie die Bundesliga am Sonntag live verfolgen:

TV: Sky

LIVESTREAM: Sky Go

LIVETICKER: SPORT1.de