Heiko Herrlich steht zum Start in die neue Bundesligasaison ein Spießrutenlauf bevor. Erstmals nach seiner spektakulären Schwalbe beim 1:0 im DFB-Pokal kurz vor Weihnachten kehrt der frühere Gladbacher Profi mit der Werkself zurück in den Borussia Park, wo ihn am Samstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) ein lautstarkes Pfeifkonzert erwartet.

Herrlich hatte sich im vergangenen Dezember nach einem harmlosen Schubser von Denis Zakaria theatralisch fallen lassen, seinen Fehler kurz darauf eingeräumt. "Ich haben mich damals entschuldigt und zu Recht 12.000 Euro Strafe bezahlt. Das Thema ist damit erledigt."

Bender-Zwillinge nicht dabei

Beim Saisonauftakt gegen Gladbach muss der Leverkusen-Coach auf Lars und Sven Bender verzichten, Hoffnung besteht dagegen bei Charles Aranguiz. "Bei Lars und Sven ist mir das Risiko zu groß. Charles wird zum Kader gehören, wenn er auch beim Abschlusstraining keine Probleme hat", sagte Trainer Heiko Herrlich am Freitag.

Lars Bender behindert eine Außenbandzerrung im rechten Knie, Sven Bender klagt über Probleme am Sprunggelenk. Mittelfeldstratege Aranguiz klagte zuletzt über Knie- und Achillessehnenprobleme, konnte aber nach Angaben von Herrlich in den vergangenen Tagen beschwerdefrei trainieren.

Herrlich setzt auf Özcan

Herrlich fehlen mit Sicherheit die Langzeitverletzten Julian Baumgartlinger (Innenbandriss), Joel Pohjanpalo (Durchblutungsstörungen) und Panagiotis Retsos (Sehneneinriss). Auch die Torhüter Lukas Hradecky (Kiefer-OP) und Thorsten Kirschbaum (Muskelhüllenriss) sind zum Saisonstart nicht dabei.

Gegen Gladbach setzt der Bayer-Coach auf Routinier Ramazan Özcan zwischen den Pfosten. Der 19 Jahre alte Tomasz Kucz zählt als Ersatz am Samstag erstmals zum Bundesliga-Aufgebot der Werkself.

Gladbach will Außenseiter sein

Nachdem Borussia in der vergangenen Spielzeit gegen Leverkusen alle drei Duelle verloren hat, übt sich Trainer Dieter Hecking, der auf ein neues System (4-3-3 anstatt 4-4-2) setzt, in Understatement: "Ich freue mich auf das kleine Derby. Die Bayer-Elf zählt für mich zu den absoluten Top-Mannschaften, mit ihrem Kader sind sie Champions-League-verdächtig."

Auch Sportdirektor Max Eberl zollt dem Gegner höchsten Respekt: "Wir treffen auf eine europäische Mannschaft, die großes Format hat. Ich hoffe, dass wir mit den Fans im Rücken etwas anpacken können, Gas geben und die Leute mitnehmen. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt."

Voraussichtliche Aufstellung Gladbach - Leverkusen:

Mönchengladbach: Sommer - Beyer, Ginter, Jantschke, Wendt - Strobl - Hofmann, Neuhaus - Raffael, Hazard - Plea

Leverkusen: Özcan - Weiser, Tah, Dragovic, Wendell - Havertz, Kohr - Bailey, Volland, Brandt - Alario

Die weiteren Bundesliga-Spiele am Samstag:

- Hertha BSC - 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr)

- Werder Bremen - Hannover 96 (15.30 Uhr)

- SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

- Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg (15.30 Uhr)

So können Sie die Bundesliga am Samstag live verfolgen:

TV: Sky

LIVESTREAM: Sky Go

LIVETICKER: SPORT1.de