Schalke 04 hat vor dem Bundesliga-Auftakt beim VfL Wolfsburg (ab 15 Uhr im LIVETICKER) personelle Probleme.

Trainer Domenico Tedesco bangt neben den zuletzt verletzten Jewgeni Konopljanka und Omar Mascarell auch um den Einsatz von Neuzugang Hamza Mendyl.

Der marokkanische Linksverteidiger sei "fit", erklärte der Trainer des Vizemeisters: "Uns fehlen für Wolfsburg allerdings noch Dokumente von der Botschaft."

Statt Mendyl wird dann Abdul Baba auf der linken Seite beginnen.

Stambouli fehlt Schalke länger

Außerdem fällt Defensivspezialist Benjamin Stambouli länger aus, so dass Schalke nach dem Verkauf von Thilo Kehrer an PSG in der Innenverteidigung dünn besetzt ist.

Stambouli leidet an einer Verletzung am Syndesmoseband. "Es stehen noch weitere Untersuchungen an und erst dann können wir eine seriöse Prognose abgeben. Wir rechnen aber aktuell mit einer Ausfallzeit von fünf bis sechs Wochen", sagte Tedesco.

Aus der Stamm-Dreierkette Sane, Naldo, Nastasic sollte sich also gegen Wolfsburg besser niemand verletzen.

Mit den "Wölfen" wartet auf die Schalker ein hochmotivierter Gegner, der auf Wiedergutmachung bedacht ist. Nachdem der VfL in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen Holstein Kiel die Klasse gesichert hat, will man es in dieser Spielzeit besser machen.

"Wir haben total Lust auf die Herausforderung Schalke. Wir wissen, dass wir sie schlagen können", sagte Trainer Bruno Labbadia im SPORT1-Interview voller Vorfreude.

Wolfsburg: Neuzugänge lassen Labbadia hoffen

Labbadia hofft, dass die Neuzugänge Jerome Roussillon (Montpellier), Ahmed Mehmedi (Leverkusen) und Daniel Ginczek (Stuttgart) gegen Schalke sorfort zünden.

"Die Neuzugänge sind alle sehr gute Spieler - und sie passen menschlich und von ihrem Potenzial ideal zu uns. Die Jungs wollen noch viel erreichen, ihre Karrieren gehen gerade erst nach oben."

Hinter Stürmer Ginczek steht allerdings noch ein kleines Fragezeichen. Der 27-Jährige trat zuletzt aufgrund einer Erkältung kürzer.

Voraussichtliche Aufstellung Wolfsburg - Schalke:

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Mehmedi, Brekalo - Ginczek

Schalke: Fährmann - Sane, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Baba - Bentaleb, McKennie - Harit, Uth - Burgstaller

Die weiteren Bundesliga-Spiele am Samstag:

- Hertha BSC - 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr)

- Werder Bremen - Hannover 96 (15.30 Uhr)

- SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

- Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg (15.30 Uhr)

- Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (18.30 Uhr)

So können Sie die Bundesliga am Samstag live verfolgen:

TV: Sky

LIVESTREAM: Sky Go

LIVETICKER: SPORT1.de