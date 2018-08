Das Head-to-Head Bayern vs. Hoffenheim zum Durchklicken:

Julian Nagelsmann will zum Bayern-Jäger werden. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftaktspiel der 56. Bundesliga-Saison (Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1-App) muss der Coach der TSG Hoffenheim aus personeller Sicht aber improvisieren.

Offensiv-Star Andrej Kramaric, zuletzt Vize-Weltmeister mit Kroatien, fällt wegen einer Innenbanddehnung im Knie aus. Zudem sind die Einsätze von Florian Grillitsch, Benjamin Hübner und Havard Nordtveit fraglich. Ebenso wenig zur Verfügung stehen die länger verletzten Dennis Geiger, Lukas Rupp, Nadiem Amiri und Kerem Demirbay.

Niko Kovac hat dagegen die Qual der Wahl. Bis auf den an muskulären Problemen leidenden Serge Gnabry kann der neue Bayern-Trainer auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Kovac wähnt sich dadurch aber nicht im Vorteil.

"Hoffenheim ist super in Schuss. Das haben sie in der Vorbereitung gezeigt", so der gebürtige Berliner. Wer ist wirklich besser drauf? SPORT1 vergleicht die beiden Teams im Head-to-Head.