Gute Nachrichten für den FC Bayern. Die Münchner können im Auftaktspiel der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (Freitag, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) wieder auf Linksverteidiger David Alaba zurückgreifen.

"David ist gesund. Er hat keinerlei Schmerzen mehr", erklärte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz. Der Österreicher hatte sich im Supercup gegen Eintracht Frankfurt eine schwere Knieprellung zugezogen und in der Folge das DFB-Pokalspiel gegen den SV Drochtersen/Assel verpasst.

Damit können die Bayern am Freitag praktisch in Bestbesetzung antreten. Lediglich Neuzugang Serge Gnabry wird aufgrund muskulärere Probleme im Kader fehlen. Über sein endgültiges Aufgebot will Kovac seine Spieler erst am Spieltag informieren, die Entscheidung macht er sich dabei nicht leicht:

"Jeder möchte spielen, das ist normal. Es wird einige treffen. Die, die spielen, sind Superstars, die auf der Bank sitzen, sind Superstars. Und die auf die Tribüne müssen, sind Superstars. Es wird schwierig."