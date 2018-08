Die Stufen auf den 1722 Meter hohen Wallberg waren früher bei den Stars des FC Bayern gefürchtet.

Unter Felix Magath gehörte diese Gipfel-(Tor-)Tour zum Standardprogramm des Trainingslagers am malerischen Tegernsee.

Auch unter Trainer Niko Kovac wartet auf die Profis des Rekordmeisters bei ihrer Rückkehr nach Rottach-Egern ab Donnerstag ein schweißtreibendes Programm. SPORT1 ist im Trainingslager mit Florian Plettenberg und Stefan Kumberger vor Ort.

"Es wird das Jahr der harten Arbeit. Das kann ich nach den Gesprächen mit Niko voraussagen. Die Spieler werden auf einem hohen körperlichen Niveau sein und dafür auch manchmal leiden müssen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Sport Bild.

Man werde aber "nicht overloaden", betonte Kovac: "Wir passen klar auf, haben Kontrollmechanismen."

Die Intensität in den Einheiten bis zum 9. August werde aber dennoch hoch sein, "das gehört zur Vorbereitung dazu". Ins Schwitzen werden Manuel Neuer und Co. bei erwarteten Temperaturen von über 30 Grad so oder so kommen.

Unterbrochen wird das Trainingslager vom Test gegen Manchester United am Sonntag (20.15 Uhr im LIVETICKER) in der Allianz Arena.

Deutsche Nationalspieler mit dabei

Erstmals wird Kovac ab Donnerstag seinen (fast) kompletten Kader begrüßen können.

Nur Weltmeister Corentin Tolisso ist noch nicht dabei - dafür die deutschen WM-Frustrierten Neuer, Thomas Müller, Sebastian Rudy, Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Zugang Leon Goretzka, der seinen Einstand feiert.

Dazu kommen Robert Lewandowski, James und Thiago.

Die WM-Starter waren in der vergangenen Woche in München ins Training eingestiegen, während der Rest um Franck Ribery und Arjen Robben auf US-Tour war.

Ausreden nach den WM-Enttäuschungen lässt Kovac nicht gelten. Er erwarte "absolute Leidenschaft und Ehrgeiz".

Vidal vor Abgang

Ob allerdings auch alle Profis das Trainingslager beenden werden, ist offen. Jerome Boateng wird mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht, der Innenverteidiger darf bei einer hohen Ablöse gehen.

Von Boateng bis Thiago: Bayerns brisante Streichliste

Arturo Vidal soll sich mit Inter Mailand einig sein.

An Sebastian Rudy hat laut Sport Bild RB Leipzig Interesse. Auch Thiago, der mit dem FC Barcelona liebäugelt, und Juan Bernat sollen zum Verkauf stehen.

Öffentliches Training in Rottach-Egern

Gute Nachrichten für die Bayern-Fans: Die Mannschaft wird insgesamt fünf öffentliche Einheiten auf dem Sportplatz in Rottach-Egern absolvieren.

Und zwar zu folgenden Terminen:

Donnerstag, 2. August, 17 Uhr

Freitag, 3. August, 10 Uhr

Montag, 6. August 11 Uhr

Dienstag, 7. August 10 Uhr

Donnerstag, 9. August 10 Uhr

Am Mittwoch, den 8. August um 17.30 Uhr bestreitet der FC Bayern außerdem ein Testspiel gegen den FC Rottach-Egern.