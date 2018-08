Die Bundesliga ist zurück!

Nach dem Debakel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland ist bei den Fußball-Fans die Vorfreude auf die neue Saison besonders groß.

Und gleich zum Auftakt der 56. Spielzeit kommt es mit der Partie zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und der TSG Hoffenheim (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) zu einem echten Kracher.

Auch wenn der Rekordmeister wieder einmal als großer Favorit auf den Titel, es wäre der siebte in Folge, in die Saison geht, bließ Gästecoach Julian Nagelsmann jüngst zur Attacke auf die Münchner.

Nagelsmann: "Strebe nach dem Maximalen"

"Ich strebe immer nach dem Maximalen. Und das Maximale ist der Titel", verkündete der 31-Jährige die Ziele in seiner letzten Saison mit den Kraichgauern - und will am liebsten schon am Freitag damit beginnen (SERVICE: Der 1. Spieltag im Überblick)..

Die Vorzeichen stehen auf den ersten Blick nicht so schlecht: In den letzten vier Duellen mit dem FCB kassierte Nagelsmann mit der TSG nur eine Niederlage, diese fiel am 20. Spieltag der Vorsaison trotz 1:0-Führung beim 2:5 in der Allianz Arena allerdings heftig aus. In der Vorrunde hatte die TSG die Münchner vor eigener Kulisse noch mit 2:0 bezwungen.

Hoffenheim schießt sich für Bayern warm

Und auch die aktuelle Form der Badener lässt eine Überraschung zumindest möglich erscheinen: Die erste Pflichtaufgabe im DFB-Pokal bei Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern löste Hoffenheim beim überdeutlichen 6:1 eindrucksvoll.

Entsprechend hoffnungsfroh gab sich der Coach auch mit Blick auf die anstehende Aufgabe, "da wir gegen die Bayern oft sehr gut gespielt haben", so Nagelsmann: "Sie sind von der Qualität so gut, dass sie jeden Gegner in der Bundesliga knacken können. Wir haben ein paar Varianten. Mal sehen, ob wir sie alle auf den Acker bekommen. Aber in erster Linie geht es um Mut."

In München vernahm man die forschen Aussagen Nagelsmanns indes wohlwollend: "Ich begrüße das. In der heutigen Zeit ist es nicht einfach, solche Aussagen zu tätigen, ohne dass sie einem wieder um die Ohren fliegen. Das zeugt von seinem Selbstbewusstsein", zollte FCB-Coach Niko Kovac am Donnerstag auf der Pressekonferenz seinem Gegenüber Respekt.

Personell kann Kovac beinahe aus dem Vollen schöpfen.

Gnabry muss passen - Alaba kehrt zurück

Nur für Flügelspieler Serge Gnabry, in der Vorsaison auf Leihbasis noch bei der TSG aktiv, fällt das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen flach. "Er hat ein bisschen muskuläre Probleme und ist morgen nicht dabei", so Kovac. Wieder einsatzbereit ist dagegen Linksverteidiger David Alaba, der sich beim Triumph im Supercup in Frankfurt eine schwere Knieprellung zugezogen hatte. "David ist gesund. Er hat keinerlei Schmerzen mehr."

Voraussichtliche Aufstellungen zu Bayern - Hoffenheim:

FC Bayern München: Neuer – Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba – Martinez – Robben, Müller, Thiago, Ribery - Lewandowski

TSG Hoffenheim: Baumann – Bicakcic, Vogt, Posch – Kaderabek, Schulz – Zuber - Bittencourt, Grifo – Joelinton, Szalai

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

So können Sie den Bundesliga-Auftakt Bayern – Hoffenheim LIVE verfolgen

TV: ZDF

Stream: Eurosport Player / ZDF Mediathek

Ticker: SPORT1.de