Mit Michael Rensing als Nummer eins geht Rückkehrer Fortuna Düsseldorf in die neue Bundesliga-Saison. Das erklärte Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

"Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, beide sind auf Augenhöhe. Ich habe mich von meinem Bauchgefühl leiten lassen und Rense zur Nummer 1 gemacht", sagte der 64-Jährige.

Raphael Wolf (30), der in der abgelaufenen Saison in 31 der 34 Spiele das Tor der Fortunen in der 2. Bundesliga gehütet hatte, sei "natürlich enttäuscht", erklärte Funkel: "Das ist völlig normal, aber er hat die Entscheidung sehr professionell aufgenommen."(SERVICE: Bundesliga-Spielplan)

Der frühere Bayern- und Köln-Keeper Rensing (34) hatte wegen einer hartnäckigen Rippenverletzung fast die komplette abgelaufene Aufstiegssaison in der 2. Bundesliga verpasst.

Düsseldorf mit Respekt, aber ohne Angst

Gegen den FCA muss Funkel neben einigen Langzeitverletzten um den etatmäßigen Kapitän Oliver Fink auch auf Angreifer Havard Nielsen verzichten. Martin Sobottka wird die Binde tragen gegen "einen starken Gegner", wie Funkel befand:

"Die Augsburger haben ein gutes Umschaltspiel, sind sehr variabel und haben außergewöhnliche Spieler. Wir haben Respekt, aber keine Angst. Dafür Zutrauen in unsere Fähigkeiten."

Bei Funkel selbst kribbelt es auch nach 320 Bundesligapartien als Spieler und 459 als Trainer noch: "Ich persönlich freue mich natürlich auch auf die Bundesligarückkehr. Da gibt's auch nach wie vor die entsprechende Anspannung bei mir. Es kann losgehen."