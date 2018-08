Der Hamburger SV hat für die kommende Saison Orel Mangala vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt ohne Kaufoption für ein Jahr auf Leihbasis zu den Norddeutschen.

"Es war zunächst nicht abzusehen, dass Orel auf den Markt kommt. Als sich kurzfristig die Option aufgetan hat, einen Spieler seiner Qualität zu verpflichten, haben wir zugeschlagen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker.

Mangala besitzt in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2021. In der vergangenen Saison kam er in der Bundesliga 20-mal für die Schwaben zum Einsatz. Am Abend wird der gebürtige Belgier bereits mit seiner neuen Mannschaft trainieren.