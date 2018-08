Das Beste aus 50 Jahren HSV - Bayern zum Durchklicken

Am Mittwoch um 18 Uhr trifft der FC Bayern München im Volksparkstadion auf den Hamburger SV. Der einstige Bundesliga-Dino, der im Sommer erstmals den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, empfängt den Rekordmeister zum Testspiel. SPORT1 überträgt die Partie am 18 Uhr live.

Im Nord-Süd-Klassiker gab es die eine oder andere wilde Szene. Aber vor allem gab es in den letzten Jahren zwischen den Bayern und dem HSV eins: Tore!

Martinez verrät: Die zwei Gesichter des Sandro Wagner

Alleine 14 Gegentreffer kassierten die Rothosen von der Elbe bei ihren letzten beiden Auftritten in der Allianz Arena. Außerdem gab es vor einigen Jahren mal ein 9:2 für die Münchner.

Eins ist die Partie zwischen den Bayern und dem HSV nie - nämlich langweilig.