Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund hat nach elf Jahren und 65 Länderspielen seinen Rücktritt aus der polnischen Nationalmannschaft erklärt.

"Im Leben muss man manchmal harte, aber rationale Entscheidungen treffen. Nach lange Zeit habe ich es geschafft. Mein Abenteuer mit der Nationalmannschaft ist vorbei", schrieb der 33-Jährige am Samstag bei Instagram.

Der Rechtsverteidiger nahm für Polen an drei Europameisterschaften (2008, 2012, 2016) und in diesem Sommer an der Weltmeisterschaft in Russland teil. "Es war eine besondere Zeit. An dieser werde ich immer gerne zurückdenken", so Piszczek, der seinen Vertrag beim BVB im März bis Juni 2020 verlängert hatte.