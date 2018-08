Nationalspieler Martin Hinteregger vom FC Augsburg hat sich äußerst kritisch mit der Fußball-Branche auseinandergesetzt.

"Als Profi-Fußballer kannst du nicht mehr du selbst sein. Es wäre schön, wenn man das sagen könnte, was man denkt. Und nicht das, was man sagen muss, damit es ruhig bleibt", sagte der 25 Jahre alte Österreicher im Trainingslager des FCA in Längenfeld.

Es gehe "in die extrem falsche Richtung", betonte Hinteregger: "Der Fußball verändert einen. Alles, was auf dich zukommt, macht dich automatisch zu einem anderen Menschen."

Für ihn wäre es das Schönste, "wenn man ehrlich seine Meinung sagen könnte, ohne dass das gleich als Kritik aufgefasst wird". Er selbst sei deshalb zurückhaltender geworden.

Hinteregger benutzt kein Smartphone mehr

Den Vereinsbossen riet Hinteregger angesichts der Auswüchse, sich auch mal wieder die Unbeschwertheit auf den Bolzplätzen anzuschauen. "Dann wissen sie auch wieder, was Fußball ist." Das seien "die Wurzeln".

In seinem Privatleben steuert Hinteregger gegen den Trend. Er ersetzte sein Smartphone durch ein altes Klapphandy. "Da bekommst du 80 Prozent weniger Nachrichten, dafür hast du viel mehr Zeit und Ruhe", sagte er.