Die teuersten Wechsel der Bundesliga zum Durchklicken:

Kurz vor Saisonbeginn geht Thilo Kehrer bei Schalke 04 von Bord. Der 21-Jährige wechselt überraschend zu Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel.

"Die wirtschaftliche Dimension, sprich die Ablösesumme für einen Spieler, dessen Vertrag bei uns im nächsten Jahr ausgelaufen wäre, haben uns dazu bewegt, diesen Wechsel zu befürworten", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Kehrer reiht sich mit seinem Wechsel in der Bundesliga-Geschichte in die teuersten Transfers von Schalke 04, FC Bayern, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und Co. ein.

Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Pierre-Emerick Aubameyang - SPORT1 zeigt die Top 20 der kostspieligsten Bundesliga-Wechsel.