Schmelzer, Piszczek, Götze und Co.: BVB-Baustellen für Favre

Mit dem 2:1 nach Verlängerung hat Borussia Dortmund in der ersten Pokalrunde gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Der Auftritt in Fürth zeigte aber auch: Bis zum Bundesliga-Start gegen RB Leipzig (So., 18 Uhr im LIVETICKER) hat Lucien Favre noch einiges zu tun. SPORT1 zeigt die BVB-Baustellen

© SPORT1-Grafik: Getty Images/ Imago