Borussia Dortmund bestreitet eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt seit 17.30 Uhr in Essen sein letztes Testspiel gegen Lazio Rom.

Am Nachmittag verlor der FC Augsburg mit 0:1 gegen Athletic Bilbao, während der SC Freiburg im anderen deutsch-baskischen Vergleich zu einem 1:1-Remis gegen Real Sociedad San Sebastian kam.

Zuvor bereits hatte die TSG 1899 Hoffenheim nach dem 1:1-Remis ihr zweites Testspiel gegen SD Eibar innerhalb von nicht mal 24 Stunden mit 1:3 (0:2) verloren. Borussia Mönchengladbach setzte sich gegen den Fünftligisten FC Wegberg-Beeck mit 5:1 (1:0) durch.

Alle Testspiele im Überblick:

Borussia Dortmund - Lazio Rom 1:0

SC Freiburg - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:1)

FC Augsburg - Athletic Bilbao 0:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - FC Wegberg-Beeck 5:1 (1:0)

TSG 1899 Hoffenheim - SD Eibar 1:3 (0:2)

Die Spiele zum Nachlesen im TICKER:

Vorne wirkt Dortmund stets gefährlich, doch in der Defensive lässt der BVB auch unter Lucien Favre noch zu viel zu - so wie in der 21. Minute, als Ciro Immobile völlig freistehend über das Tor köpfen darf.

Nach elf Minuten hat Lazio seine erste große Chance, doch der Ex-Dortmunder Ciro Immobile befördert den Ball aus kurzer Distanz über das Tor.

+++ Frühe BVB-Führung +++

Dortmund geht schon nach sechs Minuten in Führung: Marco Reus trifft mit einem abgefälschten Schuss.

+++ Augsburg unterliegt Bilbao +++

Trotz guter Leistung muss sich Augsburg den Basken von Athletic Bilbao geschlagen geben.

+++ Freiburg holt Remis gegen Real Sociedad +++

Freiburg trennt sich in seiner Generalprobe 1:1-Unentschieden von Real Sociedad San Sebastian.

+++ Augsburg liegt hinten +++

Unai Lopez bringt Bilbao in Augsburg in der 72. Minute in Front.

+++ BVB-Königstransfer Witsel nur auf der Bank +++

Dortmunds neuer Trainer Lucien Favre verzichtet im Härtetest gegen Lazio zunächst auf seinen Königstransfer Axel Witsel. Von den Neuzugängen stehen nur Abdou Diallo und Thomas Delaney in der Startelf.

+++ Remis zur Pause in Freiburg +++

Nach der Gästeführung durch Juanmi (12.) trifft Nils Petersen (28.) vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich.

+++ Neuzugang Müsel trifft zweimal für Gladbach +++

Gladbach gewinnt 5:1 gegen Wegberg-Beeck, die Tore gehen auf das Konto von Josip Drmic (21.), Jonas Hofmann (55.), Mandela Egbo (62.) und Neuzugang Torben Müsel (71./85.).

+++ Hoffenheim patzt gegen Eibar +++

Im zweiten Testspiel gegen Eibar - dieses Mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit - verliert Hoffenheim mit 1:3. Steven Zuber (65.) gelingt der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.