Fortuna Düsseldorf hat sich bei seinem letzten Härtetest vor der Saison gut aus der Affäre gezogen. Im Rahmen seiner Saisoneröffnung erreichte der Bundesliga-Aufsteiger gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz ein 1:1 (1:1).

Vor knapp 5000 Zuschauern hatte Cristobal Montiel (25.) die Gäste in Führung gebracht, Neuzugang Marvin Ducksch traf in der 42. Minute für Fortuna. Bis auf die erkrankten Emir Kujovic und Kenan Karaman sowie Gökhan Gül, der mit der Jugend-Nationalmannschaft unterwegs ist, standen Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel alle Akteure zur Verfügung.

Fortuna-Fans feiern Usami

Auch der japanische Nationalspieler Takashi Usami wurde von den Fortuna-Fans gefeiert. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler und WM-Teilnehmer wurde für eine weitere Saison vom Ligakonkurrenten FC Augsburg ausgeliehen, was am Samstag von den Rheinländern bekannt gegeben wurde.

Fortuna bestreitet ihr erstes Pflichtspiel in dieser Spielzeit am 19. August zum Auftakt des DFB-Pokals beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz. Am Samstag danach steht das Bundesliga-Comeback gegen Augsburg auf dem Programm.

Hannover siegt gegen Udinese

Hannover 96 hat das erste von zwei Testspielen innerhalb weniger Stunden gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 5:1 (3:1) gewonnen.

Neuzugang Walace erzielte in der 28. Minute den Führungstreffer per Kopf. Takuma Asano (32.) und Hendrik Weydandt (45.) erhöhten für 96 vor der Pause. Udinese traf in Person von Jadi (42.) per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2.

In der zweiten Halbzeit schossen erneut Weydandt (48.) und Walace (75.) per Foulelfmeter die weiteren Tore für Hannover. Am Abend (19.00 Uhr) spielen beide Klubs erneut gegeneinander.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Hannover am 19. August auf den Drittligisten Karlsruher SC, eine Woche später startet 96 mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.