Neuer BVB-Stürmer? Watzke nimmt die Medien ins Visier

Dortmund - In zwei Tagen startet der BVB mit dem Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig in die neue Saison. Auf der Bilanz-Pressekonferenz äußerte sich Klub-Boss Watzke zur Stürmerfrage in Dortmund.