Die Bundesliga-Debütanten mit Blitztor zum Durchklicken:

Adam Zrelak benötigt in der Bundesliga keine große Anlaufzeit. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung ist der Stürmer des 1. FC Nürnberg per Kopf zur Stelle und erzielt in seinem ersten Liga-Einsatz gegen Eintracht Frankfurt gleich sein erstes Tor. Damit steigt der Slowake in einen exklusiven Kreis auf.

Der Schnellste ist Zrelak mit seinem Treffer innerhalb von zwei Minuten aber nicht. SPORT1 zeigt die Blitztorschützen unter den Bundesligadebütanten.