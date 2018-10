Die Frage nach der schwarzen Serie in Freiburg beantwortete Dieter Hecking grimmig. "Das interessiert mich nicht. Vergangenheit ist Vergangenheit", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach vor dem Gastspiel beim SC Freiburg am Freitag. Die jüngsten Auftritte in der Bundesliga geben auch wenig Anlass zur Sorge. (Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Im Schatten der Torfabrik aus dem knapp 100 Kilometer entfernten Dortmund spielte sich die Gladbacher Borussia zuletzt in den Fokus. Seit vier Spielen sind die Fohlen ungeschlagen, zwölf Tore schenkten Jonas Hofmann, Alassane Plea & Co. ihren Gegnern dabei ein.

Auch Rekordmeister Bayern München hatte der Offensivpower nichts entgegenzusetzen. Der Lohn: Gladbach ist derzeit erster Dortmund-Jäger und kann mit einem Sieg nach Punkten zumindest vorübergehend mit dem Spitzenreiter gleichziehen. (DATENCENTER: 9. Spieltag der Bundesliga)

Freiburg der Angstgegner der Borussia

Freiburg scheint aber für die Elf vom Niederrhein so etwas wie der Angstgegner zu sein. Der letzte Sieg an der Dreisam datiert noch aus gemeinsamen Zweitligajahren der beiden Klubs. Am 10. Dezember 2007 schossen Sascha Rösler und Rob Friend einen 3:1-Erfolg heraus.

Für den letzten Bundesligasieg der Gladbacher in Freiburg muss in den Geschichtsbüchern sogar noch weiter zurückgeblättert werden. Im März 2002 traf Arie van Lent zum 1:0. Es waren die bislang einzigen Fohlen-Siege in ligaübergreifend 17 Gastspielen, zehn gingen verloren. (Tabelle der Bundesliga)

Trotz aller Statistiken gehört Freiburg für Hecking zu den bevorzugten Spielorten. "Ich spiele gerne in Freiburg, auch unabhängig von den Ergebnissen. Das ist noch ein Verein in Reinkultur. Mit Christian Streich steht ein toller Kollege an der Seitenlinie. Und es ist immer warm dort", sagte der 54-Jährige.

Hecking ändert seine zuletzt so starke Formation im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen Mainz nur auf einer Position: Denis Zakaria spielt im Mittelfeld für Florian Neuhaus.

Freiburg zuletzt mit Ladehemmung

Freiburg holte aus den letzten drei Spielen nur zwei Punkte, in der Tabelle steht das Streich-Team auf dem elften Platz. Sportvorstand Jochen Saier blickt mit Vorfreude auf das Spiel. "Das wird eine tolle Aufgabe gegen eine sehr gute Mannschaft", sagte er im kicker. Die Schwere der Aufgabe ist ihm jedoch bewusst: "Wir müssen ein besonderes Spiel machen, bei uns muss alles passen, damit wir erfolgreich sind."

Kapitän Mike Frantz, der zuletzt beim 1:1 in Berlin aufgrund von Wadenproblemen passen musste, steht ebenso in der Startelf wie Nils Petersen. Marco Terrazzino und Roland Sallai sitzen nur auf der Bank.

Die Aufstellungen:

Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Heintz, Günter - Höfler - Koch - Haberer, Waldschmidt, Frantz - Petersen

Gladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Zakaria, Hofmann - Hazard, Stindl - Plea

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

