So richtig überrascht wurde Friedhelm Funkel vom Einbruch seiner Mannschaft nicht: Nach drei Niederlagen in Folge rutschte Fortuna Düsseldorf auf den vorletzten Tabellenplatz der Bundesliga ab.

Ausgerechnet vor Funkels Rückkehr nach Frankfurt am Freitagabend (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) kriselt es in seinem Team.

"Die Spieler lernen schnell, aber natürlich fehlt es in Offensive wie Defensive, sonst hätten wir drei bis fünf Punkte mehr", behauptet der 64-Jährige vor dem Auftakt des 8. Spieltages im kicker und stellte die Qualitätsfrage: "Ich hätte gerne auch einen Plea verpflichtet oder einen Alcacer. Aber wir sind Fortuna Düsseldorf, der Aufsteiger."

Düsseldorf punktgleich mit Schlusslicht

Mit nur fünf Punkten aus sieben Spielen trennt Düsseldorf nur noch das bessere Torverhältnis von Schlusslicht Stuttgart. Düsseldorfs Vorstandschef Robert Schäfer nannte 15 bis 17 Punkte bis zur Weihnachtspause eine gute Basis für den Klassenerhalt.

Bei nur einem Treffer aus den letzten vier Spielen hat man bei der Fortuna vor allem Schwächen im Abschluss ausgemacht. Funkels Offensivkräfte Marvin Ducksch (0 Tore) und Rouwen Hennings (1) sind bislang nicht sonderlich in Erscheinung getreten.

Mit etwas Neid blickt Funkel daher auf seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt, der sich nach schwachem Start in der Liga gefangen und im oberen Mittelfeld festgesetzt hat. "Die Eintracht macht das gut und hat ein starkes Team", sagte Funkel.

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot von Frankfurt oder Düsseldorf kaufen - hier geht es zum Shop

Funkel fünf Jahre lang Trainer in Frankfurt

Zwischen 2004 und 2009 war der Routinier selbst Trainer bei der Eintracht und ist noch heute der Eintracht-Coach mit der längsten Amtszeit seit der Jahrhundertwende.

Auch deshalb sei das Spiel am Freitag für ihn etwas Besonderes. "Ich hatte dort fünf tolle Jahre mit tollen Menschen", sagte Funkel. Der frühere Profi von Bayer Uerdingen und dem 1. FC Kaiserslautern erinnert sich gerne an die Zeit in der Main-Metropole.

In Düsseldorf spürt Funkel trotz des Negativ-Trends weiter Rückendeckung. Fortuna-Legenden wie Egon Köhnen oder Gerd Zewe hätten ihn auf seinem Weg bestärkt, auch Trainer-Kollegen wie Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco hätten ihn gelobt. Doch angesichts von so viel Anerkennung meinte Funkel auch: "Ich kann es bald nicht mehr hören, weil unterm Strich natürlich die Punkte fehlen." Das soll sich am Freitag ändern.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf: Rensing - Ayhan, Bodzek, M. Kaminski - M. Zimmermann, J. Zimmer - Sobottka - Barkok, Morales - Raman, Hennings

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

So können sie Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf LIVE verfolgen:

TV: Eurosport 2

Stream: Eurosport Player

Ticker: SPORT1