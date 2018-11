Die Gesichter der Bayern-Krise zum Durchklicken

Der Saisonstart des FC Bayern war furios angesichts sieben Siegen aus sieben Pflichtspielen. Doch seit vier Spielen ist der Meister sieglos, erlebte zuletzt gar ein 0:3-Debakel gegen Borussia Mönchengladbach.

Niko Kovac ist angeschlagen, in den Spielen nach der Länderspielpause in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg und in der Champions League bei AEK Athen steigt der Druck auf den neuen Trainer.

Doch Kovac ist beileibe nicht der Alleinschuldige an der momentanen Schwächephase.

SPORT1 zeigt die Gesichter der Bayern-Krise und die Entwicklung der Abwärtsspirale.

