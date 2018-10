Schlechte Nachrichten für den FSV Mainz 05: Mittelfeldspieler Ridle Baku fällt nach Vereinsangaben wegen eines Risses der Syndesmose und einer Innenbandverletzung im linken Fuß rund acht Wochen aus.

Der 20-Jährige hatte die Blessur zwar schon am vergangenen Sonntag im Punktspiel bei Borussia Mönchengladbach (0:4) erlitten, die Diagnose trafen die Mediziner der Universitätsklinik Mainz jedoch erst nach mehrtägigen Untersuchungen.

Baku war mitten im Abstiegskampf der vergangenen Saison ins Team gerutscht und hatte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In dieser Saison sicherte sich der Sechser einen Stammplatz und stand in jeder Partie in der Startelf.