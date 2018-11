Zweitligist 1. FC Magdeburg hat auf die anhaltende Misere reagiert und Trainer Jens Härtel entlassen.

Das 2:3 am vergangenen Sonntag gegen Jahn Regensburg war für den Aufsteiger bereits die vierte Niederlage in Folge - mit nur neun Punkten aus 13 Spielen steht das Team aus der Börde-Stadt auf Rang 17.

"Mit Blick auf die Weiterentwicklung der Profimannschaft innerhalb des laufenden Wettbewerbs in der 2. Bundesliga haben wir nach fortwährender offener Analyse festgestellt, dass die für diese Saison gesteckten Ziele aktuell stark gefährdet sind", wird Geschäftsführer Mario Kallnik in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Im Ergebnis habe der Verein deshalb die Entscheidung getroffen, "eine Veränderung auf der Position des Chef- und des Co-Trainers vorzunehmen", erklärte Kallnik weiter.

Magdeburg sucht noch Nachfolger von Härtel

Der Zweitligist wird bereits am Mittwoch seinen neuen Trainer präsentieren. Das kündigte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik am Dienstag auf einer Pressekonferenz an.

Neben Härtel muss auch Co-Trainer Ronny Thielemann mit sofortiger Wirkung gehen.

ANZEIGE: Jetzt die neuen Trikots der Zweitligisten kaufen - hier geht's zum Shop

Härtel hatte den Trainer-Job in Magdeburg 2014 übernommen und führte den einzigen DDR-Europapokalsieger von der Regionalliga bis in die 2. Liga.

Zuletzt musste sich der Coach jedoch viel Kritik gefallen lassen, Klub-Ikone und DDR-Rekordauswahlspieler Joachim Streich beschrieb Härtels Fußball als "nicht mehr zeitgemäß" und bezeichnete den Härtel als "stur".