Andreas Möller weiß, wie man sich in solchen Momenten vor einem Duell mit dem FC Bayern fühlt. Mit Borussia Dortmund hat der Weltmeister von 1990 und Europameister von 1996 einige Spiele gegen die Münchnern miterlebt.

Von 1988 bis 1990 und von 1994 bis 2000 spielte Möller für den BVB, absolvierte in der Zeit für die Schwarz-Gelben 228 Bundesliga-Spiele.

Vor dem Kracher seines Ex-Klubs gegen den Rekordmeister am Abend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) spricht Möller über das aktuelle Leistungshoch der Dortmunder, die beiden Trainer und den externen BVB-Berater und früheren FCB-Sportvorstand Matthias Sammer.

SPORT1: Herr Möller, die Spannung steigt. Wie wird es dieses Mal ausgehen?

Andreas Möller: Ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel, weil die Voraussetzung jetzt auch mal ganz anders ist. Dortmund ist Tabellenführer und Bayern München muss das Spiel fast schon erfolgreich gestalten. Es gab in der Vergangenheit viele hitzige Duelle und gerade im Signal Iduna Park hat die Luft immer gebrannt. Das wir ein richtiges Highlight.

SPORT1: Wie war es denn in der Vergangenheit?

Möller: Zu meiner Zeit haben die Fans auf das Duell Dortmund gegen Bayern schon monatelang darauf hin gefiebert, sie haben um die Karten gerungen. Dazu kam die Ansammlung vieler Nationalspieler, die auf dem Platz gestanden haben. Wir waren in den Neunzigerjahren sehr erfolgreich, sind an den Bayern vorbeigezogen und sie wollten natürlich ihre Machtposition wieder zurückerobern. Deshalb hatten diese Spiele eine enorme Brisanz.

SPORT1: Was macht der BVB besser als in der vergangenen Saison?

Möller: Der BVB hat sich in allen Bereichen sehr gut entwickelt. Sie agieren spielerisch sehr intelligent im Moment. Dazu kommt, dass sie sich sehr gut verstärkt und einen schlauen Trainer bekommen haben, mit dem sie einfach herzerfrischenden Fußball zeigen. Sie haben gleich am Anfang Selbstbewusstsein gewonnen. Beim 4:1 gegen RB Leipzig hat man erkannt, oh wir sind wirklich stark dieses Jahr. Man sieht auch eine Hierarchie auf dem Platz, momentan ist alles wunderbar.

SPORT1: Welche Rolle spielt der externe BVB-Berater Matthias Sammer?

Möller: Ich glaube schon, dass Matthias Sachen erkennt, ein bisschen mit Weitblick, die man vielleicht wenn man ganz nah dran ist an der Mannschaft nicht so schnell sieht. Es war ein sehr sehr guter Schachzug ihn ins Boot zu holen und externe Meinungen zu reflektieren. Im Moment ist das wirklich eine sehr gute Zusammensetzung, die man in Dortmund vorfindet.

Neuer BVB-Leader Akanji fordert Sieg gegen Bayern

SPORT1: Warum steht der FC Bayern in dieser Saison so neben sich?

Möller: Mit Bayern muss man trotz allem immer rechnen. Das ist jetzt eine Phase, die vielleicht nicht so gut ist. Das hat natürlich Gründe. Ich glaube, dass im Innenverhältnis der Bayern das eine oder andere nicht stimmt. Ich mag auch nicht an Niko Kovac zweifeln. Ich denke, er ist ein sehr sehr guter Trainer. Ich hätte ihn persönlich liebend gerne noch ein paar Jahre in Frankfurt gesehen. Aber es ist keine leichte Aufgabe für ihn, zumal die Mannschaft auch keine großen Veränderungen hatte. Es sind viele Platzhirsche und Weltmeister da. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist nicht so einfach.

SPORT1: Was hat BVB-Coach Lucien Favre momentan, was Bayerns Trainer Niko Kovac nicht hat?

Möller: Man kann die Trainer nicht vergleichen. Favre hat viel mehr Erfahrung. Niko ist ein junger, dynamischer Trainer, der seine Vorstellungen hat. Man sollte die beiden Trainer nicht vergleichen.