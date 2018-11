Dieter Hecking könnte den Trainerjob womöglich bald an den Nagel hängen.

"Grundsätzlich könnte ich mir vieles vorstellen, was sich mit meiner Frau und meiner Familie umsetzen lässt. Wenn mal irgendwann ein nationaler Verband oder auch der DFB anfragen sollte - kann ich mir das schon vorstellen", sagte Hecking der Bild am Sonntag. "Oder auch einen Seitenwechsel! Ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich auch einen Job als Geschäftsführer Sport nicht ausschließen möchte."

DFB-Pokalsieger mit Wolfsburg

Hecking steht noch bis zum Saisonende bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, nach einem starken Saisonstart musste die Borussia zuletzt Niederlagen in Freiburg (1:3) und im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:5) hinnehmen.

Mit einem Dreier gegen Fortuna Düsseldorf kann Gladbach trotzdem in der Tabelle am FC Bayern vorbeiziehen und Platz zwei erobern (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Der 54-jährige Hecking feierte mit dem VfL Wolfsburg seine größten Erfolge als Trainer. Der Ex-Profi gewann mit den "Wölfen" 2015 den DFB-Pokal und wurde Vizemeister, anschließend wurde er als Deutschlands Fußballtrainer des Jahres ausgezeichnet.