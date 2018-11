Der Schädel brummt noch immer nach dem heftigen Absturz im DFB-Pokal. Am Sonntag wartet auf Borussia Mönchengladbach schon das nächste rheinische Duell mit Fortuna Düsseldorf. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Doch die Eindrücke der Pleite gegen Bayer Leverkusen wirken nach. "Wenn man schon ausscheidet, dann sollte man das einigermaßen würdevoll tun", sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl: "Und nicht mit einem 0:5 etwas kaputt machen, was man vorher aufgebaut hat." (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Denn der wochenlange Höhenflug der Borussia hatte zuletzt ja schon Hoffnungen auf eine große Saison genährt, auf die Rückkehr in die Champions League. Die Art und Weise der Pokalniederlage gegen Bayer ließ dann aber durchaus Zweifel an der Stabilität des Teams aufkommen. (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan)

Nur fünf Tage zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking bereits beim 1:3 in Freiburg einen Dämpfer kassiert, das Spiel gegen den Vorletzten aus Düsseldorf hat nun durchaus wegweisenden Charakter: Wie erwachsen geht die Mannschaft mit diesen unerwarteten Rückschlägen um?

Hecking ist zuversichtlich. "In den Wochen davor", sagt der 54-Jährige, "haben wir verdammt vieles gut gemacht. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir dieses Gesicht gegen Düsseldorf wieder zeigen werden. Wir sind stabil genug, um das abzuschütteln."

Für Alassane Plea wird es knapp

Hoffnung macht da auch die bevorstehende Rückkehr von Offensivstar Raffael. Schon gegen Leverkusen wäre der Brasilianer, der lange an Wadenproblemen litt, eine Option von der Bank gewesen, "aber beim Stand von 0:3 hat das keinen Sinn mehr gemacht", sagt Hecking. Nun habe Raffael "voll trainiert, und das sah gut aus". Für den neuen Topstürmer Alassane Plea (Oberschenkelzerrung) werde es aber auch gegen Düsseldorf "knapp".

Während Gladbach den Tiefschlag nun also schnell abhaken will, möchte die Fortuna das Gegenteil erreichen: Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel will so lange wie möglich von dieser Pokalrunde mit dem 5:1-Sieg in Ulm zehren.

Funkel denkt nicht, dass die jüngsten Ergebnisse bei den Gladbachern Spuren hinterlassen haben könnten. "Das hat mit unserem Spiel überhaupt nichts zu tun. Die Gladbacher haben so viele gestandene Spieler in ihren Reihen, die das jetzt schon verarbeitet haben."

In Gladbach kommt es auch zum Wiedersehen mit Florian Neuhaus, der in der vergangenen Saison die Schuhe für die Fortuna schnürte. "Er hat die logische Entwicklung genommen. Für mich war klar, dass er von Anfang an das Potenzial zum Stammspieler hat", erklärte Funkel.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer - Hofmann, Neuhaus - Herrmann, Hazard - Raffael

Düsseldorf: Rensing - Zimmer, Bormuth, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Morales, Bodzek, Zimmermann - Raman, Ducksch

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

