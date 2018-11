Nach der langfristigen Verletzung von Ex-Nationaltorhüter Rene Adler muss der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 den nächsten Ausfall im Tor verkraften.

Wie die Rheinhessen am Sonntag mitteilten, hatte sich Florian Müller im Training am Donnerstag eine Innenbandverletzung am Sprunggelenk zugezogen und wird den Mainzern voraussichtlich bis zu vier Wochen fehlen.

Zentner rückt zwischen die Pfosten

Adler fällt wegen einer Knieverletzung schon seit Monaten aus. In der Partie am Sonntag gegen Werder Bremen steht der 24-jährige Robin Zentner in der Startelf, Jannik Huth nimmt auf der Ersatzbank Platz. (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)