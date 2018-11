Fangruppen haben zu einem bundesweiten Stimmungsboykott am 13. Spieltag der Bundesliga aufgerufen.

In der ersten Halbzeit der Spiele vom 30. November bis zum 3. Dezember soll auf einen organisierten Support verzichtet werden.

"Unsere Forderung ist klar: Schafft die Montagsspiele und die Anstoßzeiten unter der Woche ab", hieß es in einer Erklärung, die von vielen Ultra-Gruppen unterstützt wird.

Am 13. Spieltag findet erstmals in dieser Saison mit dem Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen ein Montagsspiel in der Bundesliga statt.

"Diese Entwicklung darf von uns Fans nicht hingenommen werden, denn nur wir können mit geschlossenem und starkem Protest diesem Trend entgegenwirken! Im Sinne eines Fußballs für die Fans und nicht eines des finanziellen Profits", hieß es in dem Statement weiter.

Bereits im September hatten Anhänger der Fußballklubs der ersten drei Ligen durch demonstratives Schweigen über mehrere Minuten ihren Unmut über die zunehmende Kommerzialisierung des Profifußballs ausgedrückt. Nun soll der Protest über die komplette erste Spielhälfte ausgeweitet werden.