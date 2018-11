Bundesligist FSV Mainz 05 hat vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag ein Torwart-Problem. Nach den Ausfällen von Stammtorwart Florian Müller und Ex-Nationalkeeper Rene Adler steht auch der Einsatz von Robin Zentner auf der Kippe. Der 24-Jährige leidet an einer Magen-Darm-Grippe, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Ersatzmann wäre dann Jannik Huth. (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Vor dem seit Wochen stark spielenden BVB habe er "großen Respekt", sagte der Coach: "Aber Dortmund ist keine Übermannschaft. Es gibt auch Phasen, in denen man sie knacken kann."