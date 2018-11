Neun Bundesliga-Spieltage lang wuchs der Jackpot beim "4 Knipser Tippspiel" des Wettanbieters Betway stetig an, ehe er am 10. Spieltag endlich geknackt werden konnte.

Dazu mussten die sechs Gewinner lediglich den ersten Torschützen bei den von dem Wettanbieter ausgesuchten vier Partien richtig vorhersagen.

Da bei den vier ausgewählten Bundesliga-Partien stets Top-Torjäger trafen, gelang den sechs sechs Tippern an einem Wochenende etwas, was zuvor keinem an den ersten neun Spieltagen gelungen war.

So erzielten Marco Reus für Borussia Dortmund, Timo Werner für RB Leipzig, Thorgan Hazard für Borussia Mönchengladbach und Jean-Philippe Mateta für Mainz 05 die ersten Treffer in der jeweiligen Partie.

Die sechs Tipper teilen sich den Jackpot von 250.000 Euro und erhalten daher je 41.667 Euro.