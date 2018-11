Noch geben sich Uli Hoeneß und Niko Kovac vor dem Klassiker mit umgekehrten Vorzeichen betont gelassen - doch bei einem Gipfel-Sturz in Dortmund erwartet den kriselnden FC Bayern ein eisiger Winter.

Schon jetzt steht Trainer Kovac in der Kritik, eine Niederlage im mit Spannung erwarteten Bundesliga-Topspiel am Samstag bei der überraschend starken Borussia würde die Diskussionen bei dann sieben Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter weiter anheizen (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern München, Sa. 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Bürki mit Oberschenkelproblemen

Doch damit will sich der 47-Jährige nicht befassen. "Angst und Druck kenne ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel nicht verlieren", sagte er am Freitag. Kovac baut auf die Erfahrung seiner Stars: "Der FC Bayern ist in solchen Spielen ganz groß. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Mann stehen. Wir müssen sie jagen!" (SERVICE: Bundesliga-Tabelle)

Einen kleinen Rückschlag muss der BVB vor Anpfiff hinnehmen. Stammtorwart Roman Bürki wird wohl ausfallen. Wie Bild und Kicker übereinstimmend berichten, muss der Schweizer aufgrund einer Oberschenkelblessur passen und wird von seinem Landsmann Marwin Hitz vertreten.

Hoeneß verteidigt Trainer Kovac

Brenzlig ist die Lage jedoch in München. Schon jetzt befindet sich Präsident Hoeneß angesichts der anhaltenden Probleme beim Tabellendritten im Verteidigungsmodus. "Wir haben ihn nie infrage gestellt, müssen uns aber zunehmend dieser Fragen erwehren, die ich im Moment nicht verstehe", sagte der 66-Jährige der Sächsischen Zeitung.

Zu verstehen ist die Frage nach Kovacs Zukunft allemal, da die Münchner seit Wochen nicht Bayern-like auftreten. Kein Mia-san-Mia, keine Super-Bayern, wie selbst Kapitän Manuel Neuer unter der Woche einräumte. "Deshalb fahren wir als Herausforderer nach Dortmund, und nicht als Favorit. Und in dieser Rolle fühlen wir uns sehr wohl", sagte Hoeneß.

(CHECK24-Doppelpass mit Max Eberl und Stefan Effenberg am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Der FC Bayern als Außenseiter? Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc reagierte auf die durchschaubare Taktik des angeschlagenen Rekordmeisters, der auf Altstar Arjen Robben verzichten muss, entspannt. "Es ist nicht wirklich wichtig, wer als Favorit ins Spiel geht. Natürlich haben wir die Situation der Bayern registriert - aber es ist eigentlich egal", sagte Zorc.

BVB mit 0:6-Klatsche im letzten Duell

Im Gegensatz zum Verfolger läuft es beim BVB unter dem neuen Trainer Lucien Favre rund. Noch vor sieben Monaten war Dortmund bei den damaligen Heynckes-Bayern mit 0:6 untergegangen - und jetzt? Die Borussen mit ihren gefeierten jungen Wilden um Jadon Sancho führen die Tabelle mit vier Punkten vor dem Rekordmeister an. "Wir haben guten Grund - und das ist auch nötig -, aufgrund der Leistungen der letzten Wochen selbstbewusst in das Spiel zu gehen", betonte Zorc.

"Pressen, sehr gut und intelligent verteidigen und intelligent angreifen", lautet der Plan von Favre für das Spitzenspiel. Kovac forderte seine Profis unterdessen gegen eine "dynamische und zielstrebige Dortmunder Mannschaft mit vielen Stärken und ganz wenigen Schwächen" unmissverständlich auf, "noch viel mehr als sonst im Defensivverhalten mitzuarbeiten". (SERVICE: Bundesliga-Spielplan)

Während Favre in Dortmund als Vater des Erfolgs gefeiert wird, steht Kovac in München nach einem furiosen Start mit sieben Siegen eher für Rückschritt. Entsprechend weiß er, "dass in diesem Prestigeduell viel auf dem Spiel steht". Für den FC Bayern, aber auch für ihn selbst, obwohl Hoeneß seine "Bis-aufs-Blut"-Aussage am Mittwoch erneuert und um Geduld gebeten hatte.

Bayern-Meisterschaft keine Pflicht mehr?

Der Münchner Präsident war erstmals sogar soweit gegangen, die Meisterschaft des FC Bayern, zuletzt sechs Mal in Folge Bundesliga-Primus, nicht zur obersten Pflicht zu erheben. Auch ohne diesen Titel würde der Verein "nicht untergehen". Dies zeige "das absolute Vertrauen des Klubs", meinte Kovac. Das hieße aber nicht, "dass wir nicht Meister werden wollen. Wir wollen Meister werden, aber die Gegner sind viel stärker als letztes Jahr."

Das sagen die BVB-Stars vor dem Kracher gegen Bayern

Vor allem die Borussia. Doch Matthias Sammer, seines Zeichens Berater bei den Dortmundern, will von Überlegenheit nichts wissen. "Der BVB spielt auf keinen Fall besser als die Bayern. Das ist eine Mär. Die Nation hebt die Borussia in ein unrealistisches Licht", sagte er. Es ist angerichtet für den Klassiker.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi - Delaney, Witsel - Pulisic, Reus, Sancho - Alcacer

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez - Gnabry, Müller, James, Ribert - Lewandowski

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

So können Sie die Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: Sky Go

Liveticker: SPORT1