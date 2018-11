Borussia Dortmund plagen vor dem 10. Bundesliga-Spieltag in der Defensive große Probleme. Die zu Saisonbeginn so stabile Abwehr um Marcel Schmelzer (Knochenmarködem im Knie), Abdou Diallo (Adduktorenzerrung), Lukasz Piszczek (Knieprellung) und Manuel Akanji (Hüfte) plagt sich mit diversen Blessuren.

Zumindest Akanji nahm am Donnerstag an der Trainingseinheit der Reservisten teil, ein Startelfeinsatz in Wolfsburg scheint aber ausgeschlossen. Zudem muss Mario Götze wegen einer Bronchitis passen (Bundesliga: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund Sa., 15.30 Uhr im LIVEICKER).

Gladbachs Top-Torjäger Plea fraglich

Borussia Mönchengladbach will nach der empfindlichen 0:5-Klatsche gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal in der Bundesliga wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

ANZEIGE: Jetzt Fanartikel zur Bundesliga holen - hier geht's zum Shop

Der Tabellendritte muss am 10. Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf aber womöglich auf seinen Top-Torjäger Alassane Plea verzichten (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf So., 15.30 Uhr im LIVETICKER).

"Er hat individuell trainiert, es wird knapp", ließ Gladbachs Trainer Dieter Hecking einen Einsatz des französischen Stürmers offen. Raffael wird derweil nach überstandenen Wadenproblemen in den Kader zurückkehren. (Der Spielplan der Bundesliga)

Im Video: Leverkusen zerlegt desolate Gladbacher

RB Leipzig ohne Offensiv-Duo

Mit einer ausgedünnten Offensiv-Abteilung hat auch RB Leipzig vor dem Topspiel bei Hertha BSC zu kämpfen (Bundesliga: Hertha BSC - RB Leipzig Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Trainer Ralf Rangnick muss wohl auch in der Hauptstadt auf Emil Forsberg verzichten. Der schwedische Spielmacher laboriert weiter an einer Leistenverletzung. Und auch ein Einsatz von Stürmer Jean-Kevin Augustin, der sich im Pokal eine Adduktoren-Blessur zuzog, gilt als unwahrscheinlich. (Die Tabelle der Bundesliga)

Bildergalerie Deshalb rennt der FC Bayern seiner Frühform hinterher 14 Bilder

Ersetzt Kimmich Thiago beim FC Bayern?

Beim FC Bayern bleibt die Frage, wer den verletzten Taktgeber Thiago gegen den SC Freiburg im Mittelfeld ersetzen wird (Bundesliga: FC Bayern - SC Freiburg Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER)?

Als Kandidat gilt Nationalspieler Joshua Kimmich. "Wir haben nicht allzu viele Mittelfeldspieler, die diese Position bekleiden können. Er wird für die Zukunft eine Alternative sein", sagte Münchens Trainer Niko Kovac.

SPORT1 gibt einen Überblick über die voraussichtlichen Aufstellungen:

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr)

Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Pavard - Maffeo, Aogo - Gentner, Ascacibar - Thommy - Gonzalez, Gomez. - Trainer: Weinzierl

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka - Fernandes - da Costa, de Guzman, Gacinovic, Kostic - Jovic, Rebic (Haller). - Trainer: Hütter

Schiedsrichter: Sven Jablonski



Bayern München - SC Freiburg

München: Neuer – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Martinez – Robben, Müller, James, Gnabry – Lewandowski. - Trainer: Kovac

Freiburg: Schwolow - Stenzel, Lienhart, Heintz, Günter - Koch, Höfler - Haberer, Frantz - Waldschmidt - Höler. - Trainer: Streich

Schiedsrichter: Felix Zwayer



Schalke 04 - Hannover 96

Schalke: Nübel - Sane, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Rudy, Schöpf - Harit, Uth - Burgstaller, Konoplyanka. - Trainer: Tedesco

Hannover: Esser - Sorg, Anton, Elez, Ostrzolek - Fossum, Walace - Bebou, Haraguchi, Albornoz - Wood. - Trainer: Breitenreiter

Schiedsrichter: Markus Schmidt



Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Jedvaj - Weiser, L. Bender, Havertz, Wendell - Bellarabi, Brandt, Volland. - Trainer: Herrlich

Hoffenheim: Baumann - Adams, Vogt, Bicakcic - Kaderabek, Zuber - Grillitsch - Demirbay, Kramaric - Joelinton, Nelson. - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Tobias Stieler



FC Augsburg - 1. FC Nürnberg

Augsburg: Luthe – Schmid, Gouweleeuw, Hinteregger, Max – Baier, Koo – Richter, Gregoritsch, Caiuby – Finnbogason. - Trainer: Baum

Nürnberg: Mathenia – Bauer, Margreitter, Mühl, Leibold – Petrak – Palacios, Kubo, Behrens, Misidjan – Zrelak. - Trainer: Köllner

Schiedsrichter: Patrick Ittrich



VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund (alle Samstag, 15.30 Uhr)

Wolfsburg: Casteels - William, Tisserand, Brooks, Roussillon - Rexhbecaj, Arnold, Brekalo, Gerhardt - Weghorst, Ginczek. - Trainer: Labbadia

Dortmund: Bürki - Hakimi, Toprak, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Delaney - Pulisic, Reus, Sancho - Alcacer. - Trainer: Favre

Schiedsrichter: Daniel Siebert



Hertha BSC - RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

Berlin: Jarstein – Lazaro, Stark, Rekik, Mittelstädt – Darida, Maier – Dilrosun, Duda, Kalou – Ibisevic. - Trainer: Dardai

Leipzig: Gulacsi – Mukiele, Orban, Upamecano, Saracchi – Laimer, Demme – Sabitzer, Kampl – Poulsen, Werner. - Trainer: Rangnick

Schiedsrichter: Deniz Aytekin



Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 15.30 Uhr)

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer - Hofmann, Neuhaus - Herrmann, Hazard - Raffael. - Trainer: Hecking

Düsseldorf: Rensing - Zimmer, Bormuth, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Morales, Bodzek, Zimmermann - Raman, Ducksch. - Trainer: Funkel

Schiedsrichter: Felix Brych



FSV Mainz 05 - Werder Bremen (Sonntag, 18.00 Uhr)

Mainz: Müller (Zentner) - Brosinski, Bell, Niakhate, Aaron - Kunde - Mwene, Gbamin - Boetius - Quaison, Mateta. - Trainer: Schwarz

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - Maximilian Eggestein, Klaassen - Harnik, Kainz - Kruse. - Trainer: Kohfeldt

Schiedsrichter: Guido Winkmann