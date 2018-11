Die heißesten Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern zum Durchklicken

Vorhang auf zum nächsten Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern, Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Beim letzten Aufeinandertreffen gingen die Dortmunder mit 0:6 baden, dieses Mal geht der BVB am Samstagabend aber sogar leicht favorisiert in die Partie.

Unter dem neuen Trainer Lucien Favre sind die Dortmunder bärenstark in die neue Saison gestartet. Bis zur verschmerzbaren 0:2-Niederlage bei Atletico Madrid am Dienstag blieben die Schwarz-Gelben in 15 Pflichtspielen ungeschlagen. Besonders die Offensive um Durchstarter Jadon Sancho und Kapitän Marco Reus sorgt für Begeisterung.

Anders stellt es sich bei den Bayern dar, wo sich Niko Kovac bereits gehörigem Gegenwind ausgesetzt sieht. Nach überzeugendem Start ist den Bayern vor allem die spielerische Linie abhanden gekommen.

Die Folge: Thomas Müller und Co. reisen mit vier Punkten Rückstand nach Dortmund. Eine Niederlage können sich die Münchner eigentlich nicht leisten.

Sorgt diese Konstellation für eine weitere geschichtsträchtige Partie? SPORT1 zeigt die Top 10 der besten Duelle der Erzrivalen.