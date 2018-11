Die Dreifach-Torschützen beim FC Bayern zum Durchklicken:

Fortuna Düsseldorfs Dodi Lukebakio ist mit seinem Dreierpack beim 3:3-Unentschieden gegen den FC Bayern in einen illustren Kreis aufgestiegen.

Drei oder mehr Tore in Duellen mit dem Rekordmeister haben bislang insgesamt nur 19 Spieler erzielt, in diesem Jahrtausend vor Lukebakio nur einer. Sogar nur sechs Profis schafften dieses Kunststück in München, der letzte vor über 17 Jahren.

SPORT1 zeigt, wer es Lukebakio vorgemacht hatte - und wie dieses Ereignis fast immer das Symptom einer schweren Krise beim Rekordmeister war.